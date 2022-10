Governo: Confagricoltura, buon lavoro a Lollobrigida e alla squadra di governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le più vive congratulazioni tutta Confagricoltura a Giorgia Meloni, prima donna a ricoprire il ruolo di presidente del Consiglio. "Al neo ministro dell'Agricoltura e sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, i nostri migliori auguri di un proficuo lavoro – dichiara il presidente dell'organizzazione, Massimiliano Giansanti –. Siamo certi condividerà con il mondo agricolo il ruolo strategico dell'agricoltura per l'economia del Paese". "Ci attendono sfide importanti – conclude Giansanti - e dovremo metterci subito al lavoro per rispondere alle esigenze delle aziende agricole che sono chiamate in questo difficile momento a dare risposte in termini produttivi, alle prese con le insidie dettate dai mercati e dalla situazione geopolitica in atto". (Com)