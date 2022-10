Balcani-Ue: approvati tre accordi regionali su libera circolazione con carte identità e riconoscimento studi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri degli Esteri dei Balcani occidentali hanno approvato oggi tre accordi regionali: uno sulla libera circolazione con carta d'identità, uno sul riconoscimento dei titoli di studio superiori e l'ultimo sul riconoscimento delle qualifiche professionali per medici, odontoiatri e architetti tra i Paesi in questione. Lo riporta l'agenzia di stampa "Beta", secondo cui l'accordo è stato raggiunto nella riunione dei ministri degli Esteri nell'ambito del processo di Berlino. "La regione ha concordato tre principali accordi di mobilità, il cui impatto si vedrà molto rapidamente sul campo attraverso la loro attuazione, proprio come è avvenuto per i corridoi verdi e l'accordo regionale sulla riduzione dei prezzi di roaming", ha affermato il segretario generale del Consiglio regionale di cooperazione, Majlinda Bregu. "La possibilità di viaggiare con la carta d'identità nei Balcani occidentali è il principale accordo di oggi. Ci sono voluti quasi due anni di intense trattative per arrivare a una versione concordata del documento. Con questo accordo, l'ultimo muro dei visti rimasto nella regione è demolito", ha detto Bregu. Tutti e tre gli accordi dovrebbero essere firmati al vertice dei capi di Stato e di governo nell'ambito del processo di Berlino il 3 novembre nella capitale tedesca. (Seb)