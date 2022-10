Roma: edificio a Cave instabile per evidenti danni strutturali, evacuate 17 persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Evacuati cinque nuclei familiari, per un totale di 17 persone, a causa di danni strutturali dell'edificio. Il fatto è avvenuto intorno alle ore 10, quando in una palazzina di Cave, Comune facente parte della Città Metropolitana di Roma, sono intervenuti i vigili del fuoco di Palestrina e il funzionario di guardia per dissesto statico dell'edificio. Presente anche il sindaco di Cave. A seguito delle verifiche effettuate dai pompieri nella palazzina, che si sviluppa su tre piani e contenente cinque appartamenti, sono stati rilevati evidenti danni strutturali. Si è provveduto, quindi, grazie all'ausilio della polizia locale, a evacuare le famiglie residenti. Il Comune provvederà, inoltre, all'assegnazione provvisoria di alloggi per le persone allontanate dalle proprie abitazioni.(Rer)