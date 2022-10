Imprese: Spagna, sindacati annunciano sciopero di tre mesi contro Vueling per aumenti salariali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I sindacati spagnoli hanno annunciato tre mesi di sciopero intermittente dal primo novembre al 31 gennaio in protesta contro la compagnia aerea Vueling per chiedere aumenti salariali del 35 per cento in più fino al 2025. A questo proposito, l'azienda ha affermato di rispettare i diritti dei suoi lavoratori, ma ritiene "inaccettabile" la richiesta del sindacato in quanto soddisfare queste richieste significherebbe la "perdita della competitività" e potrebbe portare a una "riduzione delle dimensioni" per un processo di riorganizzazione interna. Vueling è attualmente tra le compagnie aeree europee con il più alto tasso di ripresa dell'attività rispetto al 2019 (oltre il 100 per cento) e, insieme a Iberia, alimenta il profitto previsto delle operazioni di Iag nel 2022. Vueling ha perso tra il 2020 ed il 2021 circa 1 miliardo di euro, oltre ad aver aumentato il suo debito di 260 milioni per coprire l'impatto che la crisi sanitaria ha avuto sull'attività dell'intero settore aereo. (Spm)