Venezuela: tra settembre e ottobre chiuse 20 emittenti nello Stato di Zulia

- In meno di due mesi, la Commissione nazionale di telecomunicazioni del Venezuela (Conatel), ha chiuso venti emittenti radiotelevisive nel solo stato di Zulia, regione nordoccidentale del Paese. Lo denuncia il sindacato nazionale dei lavoratori della stampa del Venezuela, segnalando che sei stazioni sono state chiuse in sole 24 ore, tra il 19 e il 20 ottobre: si tratta di Sur del Lago Stereo 91.9, Somos 95.5 y Gustosa 98.7, Zulianísima 102.9, Fantástica 88.3 e Piragua 99.9. Formalmente non si conoscono i motivi delle chiusure, ma le emittenti - solitamente con una programmazione culturale ed educativa - sono passate a trasmettere informazione sulla situazione delle piogge e inondazioni date dal passaggio delle varie tormente tropicali. (Vec)