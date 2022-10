Tunisia: figlio leader islamico Ghannouchi, nessun coinvolgimento in disordini Kasserine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mouadh Ghannouchi, il figlio del leader del movimento islamico tunisino Ennahda Rached Ghannouchi, ha smentito qualsiasi relazione con Haykel Channoufi, il fratello dell'ex candidato alle elezioni presidenziali del 2014, Yassine, accusato di coinvolgimento in un caso di riciclaggio di denaro. Secondo quanto trapelato dai media, Haykel farebbe parte di un gruppo di quattro individui arrestati con l'accusa di aver distribuito denaro per alimentare disordini a Kasserine, località nel centro-ovest della Tunisia. Il ministero dell'Interno tunisino ha riferito che alcuni abitanti hanno ammesso di aver ricevuto denaro per bruciare pneumatici e accendere rivolte nei quartieri della città. In tale quadro, stando a quanto riportano i media tunisini, Haykel Channoufi, a sua volta, avrebbe ricevuto ordini direttamente da Mouadh Ghannouchi. (segue) (Tut)