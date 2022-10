Tunisia: figlio leader islamico Ghannouchi, nessun coinvolgimento in disordini Kasserine (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi, Ennahdha ha diffuso un comunicato sulla propria pagina Facebook in cui ha invitato i media tunisini a non lasciarsi coinvolgere nei piani “di chi prende di mira i politici” e ha sottolineato che non esiterà a rivolgersi alla magistratura contro chiunque tenti di distorcere il movimento e i suoi leader". Il comunicato è giunto dopo che, ieri, l'emittente radiofonica "Mosaique fm" ha riferito che il figlio di un ex presidente del parlamento è stato inserito dal pubblico ministero del Tribunale di primo grado di Kasserine nella lista dei ricercati, in quanto accusato di aver minato la sicurezza interna dello Stato. (Tut)