Portogallo: ambasciata italiana a Lisbona, webinar su rinnovabili e rapporti con Paesi lusofoni

- L'ambasciata d'Italia a Lisbona e la Comunità dei Paesi di lingua portoghese hanno presentato oggi il webinar "Energie Rinnovabili - Tecnologie Innovative e Opportunità di Collaborazione tra Italia e i Paesi di Lingua Portoghese", realizzato in collaborazione con la Camera di commercio italiana per il Portogallo e l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (Ice). Nell'ambito del dibattito sui temi della lotta al cambiamento climatico e della transizione energetica, l'iniziativa ha analizzato come la tecnologia, l'innovazione e le energie pulite possano contribuire attivamente e in modo decisivo alla definizione di un futuro sostenibile per il nostro pianeta. Attraverso la condivisione di esperienze, sfide e nuove soluzioni nel settore delle energie rinnovabili, l'evento ha stimolato anche un dialogo tra le aziende dei Paesi di lingua portoghese e quelle italiane, al fine di individuare opportunità di collaborazione e di business. (Spm)