Turchia-Italia: Roma ospite d'onore della Fiera del libro di Ankara

- È stata inaugurata oggi dall’ambasciatore italiano in Turchia, Giorgio Marrapodi, la Fiera del libro di Ankara, di cui l’Italia è quest’anno ospite d’onore. Lo riferisce in un comunicato l'ambasciata d'Italia in Turchia. Sono previsti oltre 500 scrittori, 1.000 eventi e un milione di visitatori per la Fiera libraria più importante della capitale, che vede l’ambasciata d’Italia impegnata in prima linea con uno stand dedicato alla letteratura italiana, da sempre molto amata in Turchia. La Fiera durerà fino al 30 ottobre e al suo interno saranno organizzate tutte le attività previste dall’ambasciata ad Ankara nel quadro della Settimana della lingua italiana nel mondo, in collaborazione con il dipartimento di Lingua e letteratura italiana dell’Università di Ankara e Casa Italia. (segue) (Com)