Usa: Steve Bannon condannato a quattro mesi di prigione per oltraggio al Congresso

- Steve Bannon, già consigliere dell’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è stato condannato a quattro mesi di prigione per oltraggio al Congresso, dopo essersi rifiutato di testimoniare davanti alla commissione d’inchiesta della Camera dei rappresentanti sull’assalto al Campidoglio del 6 gennaio 2021. Il giudice distrettuale Carl Nichols ha precisato che la condanna non sarà applicata fino a che Bannon non avrà ricorso in appello. In precedenza, il dipartimento della Giustizia ha chiesto una condanna a sei mesi per l’ex consigliere di Trump, che a luglio è stato riconosciuto colpevole di oltraggio al Congresso. (Was)