Tunisia: autorità Tunisi, coordinamento in corso per garantire ritorno bimba sbarcata da sola a Lampedusa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il delegato generale per la protezione dell'infanzia in Tunisia è stato incaricato dalla ministra della Famiglia, delle donne, dell'infanzia e degli anziani, Amel Haj Moussa, in coordinamento con i servizi consolari tunisini a Palermo di visitare e valutare le procedure relative al rientro della bambina di quattro anni sbarcata da sola domenica scorsa, 16 ottobre, in Italia. Lo rende noto il ministero in un comunicato stampa, secondo cui il consolato a Palermo ha affermato che è in fase di coordinamento con le autorità italiane interessate alle cure della bambina tunisina. Secondo il comunicato, l'ufficio del delegato generale per la protezione dell'infanzia continuerà a dare immediatamente seguito a questo fascicolo e ad adottare le misure necessarie a beneficio della bambina, in attesa delle decisioni della magistratura sui genitori trattenuti dalle autorità. Il ministero ha confermato che è in corso un coordinamento con il ministero degli Affari esteri per garantire il rientro della bambina in Tunisia quanto prima e nelle migliori condizioni, rilevando che la sorella di sette anni è ospitata dallo zio.(Tut)