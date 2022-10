Milano: Pacente, lascio il Pd e aderisco ad Azione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho appena comunicato al gruppo consiliare del PD del Comune di Milano la mia decisione, sofferta ma convinta, di lasciare il partito per aderire, sin da subito, al progetto promosso da Carlo Calenda con la nascita di Azione. Lo dichiara in una nota Carmine Pacente, consigliere comunale di Milano e presidente della Commissione Fondi Europei e PNRR. "La mia - spiega - è una scelta condivisa con tantissimi amici che da sempre mi sostengono e ha a che fare con l'interesse maturato verso il posizionamento e le sfide lanciate dalla nuova formazione politica. Una realtà che si colloca, in modo chiaro e inequivocabile, all'interno di una tradizione fortemente europeista, liberale e popolare, nella quale affondano le mie radici culturali e familiari. Augurandomi di sbagliare, ritengo che il prossimo congresso del Partito democratico non risulterà risolutivo rispetto ad alcune ambiguità di fondo che risultano tuttora irrisolte: mi riferisco, per esempio, alla linea politica, alla scelta degli alleati, alla modalità di selezione della propria classe dirigente e, infine, alle relazioni con gli amministratori locali interpreti, più di altri, delle istanze che giungono dai territori". "Azione - rileva Pacente - è stata capace di intercettare alle ultime elezioni un voto di opinione e risulta, oggi, profondamente ancorata sia alla cosiddetta 'Agenda Draghi' sia a un orizzonte convintamente europeo, ritenuto uno snodo nevralgico per il benessere e lo sviluppo del nostro Paese. Il Nord e il Sud, il centro e la periferia, le aree urbane e le aree interne da tenere assieme grazie al rilancio di una grande politica di coesione economica, sociale e territoriale da difendere e rafforzare in ambito prima europeo e poi nazionale. Questo sarà il mio obiettivo, il mio auspicio e il mio compito". (segue) (Com)