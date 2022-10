Milano: Pacente, lascio il Pd e aderisco ad Azione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il gruppo di persone che mi sostiene e con le quali mi confronto abitualmente - afferma - ha considerato questa direzione non più procrastinabile: si tratta di amici che ho incontrato sin dai primi passi mossi nel Partito Popolare Italiano (PPI), fino al Partito Democratico, passando attraverso la Margherita; di colleghi che ho incrociato in ambito universitario e professionale a Milano e a Bruxelles; di persone con le quali condivido le radici e la provenienza geografica e territoriale. Il mutamento del quadro politico italiano e i possibili nuovi equilibri in ambito europeo mi hanno convinto che oggi ci sia la necessità e la possibilità, anzitutto con la rappresentante di Azione in consiglio comunale di Milano e poi con tanti altri amici ritrovati in giro per la penisola, provenienti spesso da esperienze molto simili alla mia, di riprendere un percorso che avevamo immaginato e per il quale avevamo lavorato ancor prima del mio impegno all'interno delle istituzioni". "Ho un unico rammarico: i colleghi consiglieri del PD a Milano. A loro - conclude - riservo un affettuoso pensiero: con le loro storie e sensibilità, spesso diverse, ma tutte accomunate da passione e dedizione, rappresentano l'unica vera nota dolente di una scelta, comunque, molto convinta. Li ringrazio per il cammino fatto insieme, a beneficio dei cittadini di Milano. Spero di poter continuare a lavorare con ciascuno, rimanendo infatti, nella stessa maggioranza che sostiene il sindaco Beppe Sala. Per congedarmi prendo a prestito le parole di un grande filosofo dell'antichità: 'Per me è ormai giunto il tempo di andare, o Giudici, ... di chi sia il destino migliore è oscuro a tutti e soltanto Dio lo sa' ". (Com)