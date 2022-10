Torino: firmato protocollo d'intesa sul miglioramento dell'accesso al servizio di soggiorno per cittadini stranieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Città di Torino ha firmato con la Questura, la Prefettura e i sindacati della Cgil, Cisl e Uil un protocollo d'intesa che intende migliorare l'accesso al servizio di richiesta e autorizzazione al soggiorno dei cittadini stranieri per superare gli episodi complicati accaduti nel corso degli ultimi anni nell'Ufficio immigrazione di corso Verona 4. "Ringrazio la Questura e le organizzazioni sindacali per la collaborazione che ha portato all’adozione di questo Protocollo d’intesa: l’impegno per l’accoglienza e l’integrazione delle persone straniere comincia dal cercare di offrire condizioni dignitose di accesso ai servizi, in ogni contesto della Città - ha affermato l'assessore al Welfare, Diritti e Pari opportunità della Città di Torino Jacopo Rosatelli -. Questo documento rappresenta un punto di partenza, una fase sperimentale che è aperta a eventuali future modifiche e ulteriori partecipazioni. Auspico che questo Protocollo diventi una tessera dell'ampio mosaico della solidarietà che nel corso degli anni a Torino organizzazioni sociali, del terzo settore e istituzioni hanno realizzato insieme", ha concluso.(Rpi)