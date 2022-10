Difesa: piena capacità operativa task force Remus operazione Orice Mondiali Qatar (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La task force della Marina militare, impiegata sotto il Comando del contingente interforze a guida Brigata Sassari, prende il nome dal veicolo subacqueo a guida autonoma Remus 100 (Remote Environmental Monitoring UnitS) che, grazie alle sofisticatissime apparecchiature di cui dispone, è in grado di effettuare la scansione dei fondali e di identificare la presenza di oggetti pericolosi presenti sul fondo del mare. Gli “UAVs” (Underwater Autonomous Vehicles), veicoli subacquei autonomi, sono infatti dotati al loro interno di efficientissimi sonar embedded in grado di restituire al personale del Maricodrag una situazione in tre dimensioni di che cosa nascondono i fondali, ovvero di segnalare la presenza di eventuali impedimenti alla libera navigazione, inclusi possibili ordigni esplosivi sui quali potrebbero essere chiamati ad intervenire i palombari della Marina militare, gli unici specializzati nella ricerca, nel riconoscimento, nel disinnesco e nella neutralizzazione di qualsiasi tipologia di congegni esplosivi, compresi quelli cosiddetti improvvisati. Il contingente italiano, agli ordini del generale di brigata dell’Esercito Giuseppe Bossa, comprende circa 560 militari con 46 mezzi terrestri, una nave e due aeromobili. (Res)