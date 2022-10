Regno Unito: ministero Esteri Cina sceglie di non commentare dimissioni Truss

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La costante attenzione a temi e zone meno notiziabili del mondo, costituiscono un valore aggiunto per Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- Il ministero degli Esteri della Cina ha scelto di non pronunciarsi sulle dimissioni della prima ministra britannica, Liz Truss, da sempre fortemente critica nei confronti di Pechino. "Le dimissioni della premier sono una questione interna al Regno Unito che la Cina non commenterà", ha detto il portavoce del dicastero Wang Wenbin durante la conferenza stampa odierna, auspicando la futura cooperazione di Londra per favorire il progresso delle relazioni bilaterali sulla base del "rispetto reciproco e del mutuo vantaggio". La prima ministra del Regno Unito, Liz Truss, ha rassegnato le dimissioni ieri, dando l'annuncio con un discorso davanti al numero 10 di Downing Street a Londra. "Sono entrata in carica in un momento di grande instabilità economica e internazionale", ha affermato Truss. La premier britannica ha ricordato che "famiglie e aziende erano preoccupate su come pagare le bollette" e ha aggiunto di essere stata eletta "con il mandato per cambiare" questa situazione. Truss ha poi riconosciuto di "non poter portare avanti il mandato" per cui è stata eletta e di aver comunicato a re Carlo III l'intenzione di rassegnare le dimissioni. Ci saranno delle elezioni per la leadership dei Conservatori "da completare entro la prossima settimana", ha proseguito la prima ministra, che ha lasciato anche l'incarico di leader del partito. Per Truss, la decisione ci "ci assicurerà di rimanere sulla strada per realizzare i nostri piani fiscali". (Cip)