Italia-America Latina: Cavallari (Iila) incontra ministro Agricoltura Guatemala

21 luglio 2021

- La segretaria Generale dell'Organizzazione internazionale italo-latino americana (Iila), Antonella Cavallari, ha ricevuto il ministro dell'Agricoltura, Allevamento e Alimentazione del Guatemala, José Ángel López Camposeco, accompagnato dai suoi più stretti collaboratori. Molteplici le linee di azione individuate durante la riunione per rafforzare le relazioni con questo Paese membro, tra cui: sviluppo forestale e gestione dei territori boschivi da parte delle comunità locali; valorizzazione dei prodotti locali (caffè, cacao, cardamomo, avocado) per una maggiore competitività nel mercato internazionale; sviluppo dell'agricoltura familiare. Il Ministro López Camposeco ha poi posto l'accento sul sostegno ai piccoli produttori posto in essere dal governo guatemalteco anche grazie alla creazione del centri per la formazione e l' innovazione tecnologica in agricoltura e all'introduzione di un sistema di assicurazioni per chi subisce danni causati dall'alta incidenza di disastri naturali. (segue) (Com)