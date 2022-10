Italia-America Latina: Cavallari (Iila) incontra ministro Agricoltura Guatemala (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo quadro sono stati approfonditi i vari progetti con cui Iila contribuisce allo sviluppo economico sostenibile e in particolare all'agricoltura di precisione, che favoriscono il trasferimento di tecnologia e la sicurezza alimentare, iniziative nelle quali senz'altro il Guatemala è e sarà opportunamente coinvolto. López Camposeco ha espresso parole di sincero apprezzamento per l'impegno dell'Organizzazione a sostegno delle piccole e medie imprese e delle colture tradizionali di caffè e cacao, manifestando inoltre forte interesse per il Foro PyMES, che nel 2023 giunge alla sua VII edizione e che nell'ambito della prossima fiera MACFRUT presenterà un evento dedicato proprio all'agricoltura di precisione. Hanno partecipato alla riunione il direttore Esecutivo dell'Iila, Gianandrea Rossi, il Segretario Socio-economico, Giselle Canahuati e il Responsabile della Cooperazione italiana, Mauro Camicia. (Com)