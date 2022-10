Lombardia 2023: Terzo polo, al lavoro per alternativa a Fontana, dibattito primarie non ci riguarda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Terzo Polo sta lavorando a un progetto nuovo e alternativo a Fontana e a ogni forma di populismo". Lo dichiarano in una nota congiunta Niccolò Carretta, segretario regionale e consigliere regionale di Azione e i deputati Mauro del Barba e Maria Chiara Gadda coordinatori regionali di Italia viva sottolineando che "siamo focalizzati sulla messa a terra di una piattaforma programmatica sui temi più importanti come sanità, trasporti e sviluppo economico, che apriremo alle forze riformiste e a quelle moderate come noi critiche per come Fontana ha mal governato in questi anni". "Il Terzo Polo - concludono - è centrale per la costruzione di una proposta innovativa e vincente in Regione e vogliamo essere baricentrici di una proposta convincente e rivolta a tutti i lombardi". Sulle primarie, precisano, si tratta di un dibattito interno al Partito Democratico che non ci riguarda".(Com)