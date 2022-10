Sicurezza: chiusa in India la 90ma assemblea generale Interpol, focus su reati finanziari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un’altra risoluzione ha per oggetto la creazione di unità specializzate che indaghino sullo sfruttamento sessuale dei minori online. L’assemblea generale, inoltre, ha sollecitato un uso più efficace del database I-Familia per l’identificazione di persone scomparse. L’assemblea ha approvato anche una risoluzione a sostegno di misure che incoraggino la diversità e l’inclusione del segretariato generale, ovvero le candidature di Paesi non rappresentati o sottorappresentati. Infine, sono stati eletti tre nuovi membri del comitato esecutivo, con un mandato triennale: Peter De Buysscher (Belgio) come vicepresidente per l’Europa, Alaa El Din Mohamed Abdalah Raga (Egitto) e Anne-Marie Nainda (Namibia) come delegati per l’Africa. La 91ma assemblea generale, nell’anno del centenario, si terrà a Vienna, in Austria, dove l’Interpol fu fondata nel 1923. (Inn)