Giordania: ministero Esteri respinge commenti ambasciatore olandese su libertà dei media

20 luglio 2021

- La Giordania ha respinto il commento dell’ambasciatore olandese ad Amman, Harry Verweij, circa la libertà dei media nel Regno hashemita, rilasciato in occasione di un incontro con il ministro dell’Informazione della Giordania, Faisal Shboul. Lo rende noto una dichiarazione del ministero degli Affari esteri della Giordania. In seguito all’incontro con il ministro, l’ambasciatore aveva affermato di aver discusso questioni di interesse comune, aggiungendo: "Ho condiviso le nostre preoccupazioni per il declino del Regno nella classifica internazionale sulla libertà di parola”. Da parte sua, il ministero di Amman ha accusato l’ambasciatore di aver “interferito” nella richiesta di una licenza per una trasmissione radiofonica che sarebbe ancora sotto esame da parte delle autorità competenti. “La questione sarà trattata secondo le leggi e i regolamenti con assoluta trasparenza”, ha proseguito il dicastero, secondo il quale il Regno hashemita sarebbe “aperto al dialogo”. “Queste questioni devono essere affrontate attraverso gli opportuni canali di comunicazione diplomatica”, ha concluso. (segue) (Lib)