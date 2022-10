Serbia: presidente Forum economico mondiale, Belgrado leader nel campo delle nuove tecnologie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Serbia è un Paese leader nel campo delle nuove tecnologie all'interno della regione balcanica. Lo ha dichiarato il presidente del Forum economico mondiale Borge Brende, ripreso dall'emittente radiotelevisiva "Rts". "Lo sviluppo nel campo della biotecnologia e della bioingegneria sarà rivoluzionario nei prossimi anni, e la Serbia trae già vantaggio dall'essere leader nei cambiamenti tecnologici", ha affermato Brende, sottolineando che la metà dei nuovi posti di lavoro in Serbia è in questo campo e il 10 per cento del Pil del Paese balcanico proviene dalla tecnologia. A Belgrado è in corso la conferenza "Futuro della biotecnologia", alla quale partecipano circa 600 medici, scienziati, tecnologi ed esperti di informatica provenienti da 20 diversi Paesi. La conferenza è organizzata dal governo della Serbia e dal Forum economico mondiale, in collaborazione con il Programma di sviluppo delle Nazioni Unite. Durante l'evento è stato ufficialmente aperto il Centro per la quarta rivoluzione industriale, che viene annunciato come struttura leader nello sviluppo di nuove scienze, il quale si concentrerà su biologia, biotecnologia e intelligenza artificiale.(Seb)