Frosinone: Marcelli (M5s Lazio), nuovo portello informativo per assistenza allevatori Amaseno

- Ad Amaseno, nel Frusinate, nascerà uno sportello informativo "per dare agli allevatori della provincia di Frosinone assistenza tecnica, normativa, sanitaria e amministrativa, oltre che un supporto concreto nel disbrigo delle pratiche burocratiche legate alla propria attività". Lo comunica in una nota il capogruppo del Movimento 5 stelle in Regione Lazio, Loreto Marcelli. L'incontro si è tenuto questa mattina e lo sportello servirà ad "offrire strumenti idonei alla semplificazione – spiega Marcelli - e rendere più agevole l'interlocuzione con la Asl e le strutture amministrative, significa dare ai nostri allevatori, non solo la possibilità di accelerare i processi burocratici, ma anche rendere più efficaci gli iter procedurali. All'incontro hanno partecipato il sindaco di Amaseno, Antonio Como, il consigliere delegato all'agricoltura di Frosinone, Domenico Rinna, il direttore della Uoc Sanità animale della Asl di Frosinone, Luciano Figliozzi e una rappresentanza degli allevatori della zona, a dimostrazione della necessità effettiva di tale servizio e delle volontà unanime di offrirlo. Lo sportello informativo - sottolinea - nascerà negli uffici comunali di Amaseno, messi a disposizione dal sindaco Como, che da tempo ha condiviso con noi questo progetto. Per un territorio ricco di aziende zootecniche - conclude -, come quello dello provincia di Frosinone, in cui solo gli allevamenti bufalini sono circa 150, diventa fondamentale un punto informativo attraverso il quale si possano svolgere nella maniera più semplice possibile tutti gli atti amministrativi dovuti".(Com)