Ucraina: von der Leyen, lavoreremo a ricostruzione con i partner internazionali

- Al vertice dei leader europei abbiamo anche discusso della ricostruzione dell'Ucraina. La prossima settimana ospiterò la conferenza Recovery of Ukraine insieme al cancelliere tedesco Olaf Scholz. A dirlo la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, durante la conferenza finale del consiglio europeo di Bruxelles. "Esamineremo come affrontare il processo di ricostruzione con i nostri partner globali. È un compito enorme che affronteremo in una conferenza internazionale. I migliori esperti del mondo si uniranno a noi per discutere del migliore approccio tecnico e finanziario per ricostruire l'Ucraina", ha detto. "Ovviamente, tutto questo dovrà essere allineato al processo di riforme per preparare la strada verso l'ingresso in Ue", ha aggiunto. (Beb)