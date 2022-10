Lazio 2023: Giannini (Lega), Gualtieri e Zingaretti simbolo pessime amministrazioni Pd

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A un anno dall'insediamento del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, possiamo tranquillamente affermare che la città di Roma non ha visto alcun minimo cambio di passo". Lo afferma in una nota il consigliere regionale del Lazio, Daniele Giannini della Lega. "Sporca era, sporca è rimasta, la sicurezza non c'era e non c'è oggi, i parchi pubblici erano abbandonati e lo sono ancora, così come la viabilità impazzita, i cinghiali, il degrado delle periferie e chi più ne ha più ne metta - spiega -. Un sindaco impalpabile, invisibile, che non fa notizia mai, tanto che hanno avuto più eco le minacce da far west del suo capo gabinetto e addirittura l'investitura di Russell Crowe ad ambasciatore della Capitale nel mondo, che qualsiasi fantomatico provvedimento di Gualtieri preso per la città. Non vanno meglio le cose nel Lazio - prosegue - dove Zingaretti, ormai impegnato solo a fare da pontiere per riunire le varie anime progressiste in disaccordo su tutto, ci lascia in dote una Regione travolta dagli scandali sui milioni di euro per le mascherine, da una sanità da bollino rosso, da querelle sui rifiuti e bocciature su bocciature da parte della magistratura riguardo agli impianti, senza un briciolo di lascito per quanto riguarda le grandi opere infrastrutturali e con un sistema trasporti da terzo mondo. Nel frattempo però - aggiunge - il governatore è molto attivo sul firmare nomine dell'ultima ora per gli amici degli amici. Se c'è una cosa che i cittadini di Roma e del Lazio devono fare - conclude Giannini - è voltare pagina fin dalle prossime elezioni regionali, i pessimi risultati di queste amministrazioni Partito democratico sono dinanzi agli occhi di tutti e il nostro territorio ha bisogno di un governo regionale di centrodestra, in sintonia con l'esecutivo nazionale, in grado quindi di portare risultati concreti per i cittadini del Lazio". (Com)