Lombardia 2023: Di Marco (M5s), per primarie scelta sia su proposte non su un nome

- "Prima di scegliere un nome, bisogna scegliere cosa proporre ai cittadini. Stiamo parlando di riprendere la linea progressista avviata durante il Conte 2 o stiamo parlando di quanto dichiarato qualche giorno fa dal capogruppo del PD: 'Se Moratti farà scelte diverse valuteremo quelle scelte”' come sogna di poter fare il surrogato del centrodestra guidato da Renzi, Calenda e Gelmini?". Lo afferma in una nota il capogruppo del Movimento Cinque Stelle, Nicola Di Marco, in merito all’ipotesi di primarie di coalizione. " È evidente - ha proseguito - che una cosa escluda l’altra e noi abbiamo chiaro da che parte stare. È fuorviante parlare di primarie di colazione, nel momento in cui una coalizione non c’è. Una coalizione si costruisce intorno a una proposta, non intorno a un nome: prima si scelgono temi e obiettivi in funzione dei quali poi indicare la persona adatta a rappresentarli ed esserne portavoce. Il processo inverso non funziona. Il Movimento Cinque Stelle lavora sui temi, chi vorrà seguirci la smetta con le ambiguità e la fantapolitica". (Com)