Usa: Fed pronta a un nuovo rialzo dei tassi d'interesse da 75 punti base

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Federal Reserve degli Stati Uniti si prepara a un nuovo rialzo dei tassi d'interesse dello 0,75 per cento in occasione della riunione in programma nei primi due giorni di novembre, con l'intenzione di aprire successivamente un confronto sull'opportunità di approvare un ulteriore rialzo, ma più ridotto, nel mese di dicembre. Lo riferisce il quotidiano "Wall Street Journal", secondo cui alcuni dirigenti della banca centrale Usa hanno già iniziato a segnalare il proprio desiderio di rallentare al più presto il ritmo dei rialzi e d'interrompere l'attuale politica all'inizio del prossimo anno per verificarne i reali effetti sull'economia. L'obiettivo è di ridurre il rischio di una contrazione economica brusca e non necessaria. Secondo altri dirigenti, tuttavia, l'apertura di un tale dibattito è ancora prematura, dal momento che l'inflazione è ancora molto alta. La Fed ha già alzato di 75 punti base i tassi d'interesse nelle tre riunioni più recenti, l'ultima delle quali lo scorso settembre, portando il tasso di riferimento tra il 3 e il 3,25 per cento. Si tratta dell'irrigidimento più aggressivo sull'economia operato dalla banca centrale Usa dagli anni Ottanta. (Was)