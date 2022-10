Vaticano: processo fondi Segreteria di Stato, Pignatone chiede celerità durante le testimonianze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Così finiremo nel 2070". Con questa frase il presidente del Tribunale vaticano Giuseppe Pignatone, ha interrotto il promotore di Giustizia applicato Gianluca Perone mentre raccoglieva la testimonianza del vice ispettore della Gendarmeria Domenico De Salvo, durante la trentaduesima udienza del processo che vuole fare luce sull'utilizzo dei fondi della Segreteria di Stato. Pignatone si è raccomandato di stringere i tempi di non porre domande ai testimoni le cui risposte sono già nelle informative. Il presidente del Tribunale ha poi tenuto a precisare: "Dalla prossima udienza non consentirò più questo modo di condurre gli interrogatori: è una perdita di tempo per tutti e non corrisponde al Codice che applichiamo in vaticano". Riferimento al codice Finocchiaro-Aprile del 1913, che prevede sostanzialmente un processo documentale. (Civ)