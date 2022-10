Pakistan: Unicef, malnutrizione acuta grave per un bambino su nove nelle aree inondate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo l'Unicef, il Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia, in seguito alle devastanti inondazioni che hanno colpito il Pakistan, le strutture sanitarie riportano livelli allarmanti di malnutrizione acuta grave tra i bambini nelle aree colpite. Più di un bambino su nove sotto i cinque anni assistito nelle strutture sanitarie delle aree colpite dalle inondazioni del Sindh e del Belucistan è risultato colpito da malnutrizione acuta grave. Lo riferisce un comunicato dell’organizzazione. In totale, su oltre 22 mila bambini monitorati dagli operatori sanitari da settembre presso le strutture sanitarie delle regioni colpite dalle alluvioni, a più di 2.630 è stata diagnosticata una malnutrizione acuta grave, ovvero più di un bambino su nove. La malnutrizione acuta grave è una condizione pericolosa per la vita in cui i bambini sono troppo magri rispetto alla loro altezza, con conseguente indebolimento del sistema immunitario. Le stime basate sul tasso preesistente di malnutrizione dell'ultima indagine nazionale sulla nutrizione indicano che quasi 1,6 milioni di bambini potrebbero soffrire di malnutrizione acuta grave e necessitare di cure urgenti nelle aree colpite dalle inondazioni delle province di Sindh e Belucistan. Le donne in stato di gravidanza malnutrite rischiano inoltre di dare alla luce bambini con basso peso alla nascita che saranno malnutriti. (segue) (Com)