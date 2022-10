Pakistan: Unicef, malnutrizione acuta grave per un bambino su nove nelle aree inondate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non lanceremo mai un allarme abbastanza forte", ha dichiarato Abdullah Fadil, rappresentante dell'Unicef in Pakistan. "Siamo di fronte a un'emergenza nutrizionale che minaccia la vita di milioni di bambini. Senza un'azione immediata, ci dirigeremo verso un risultato catastrofico che minaccia lo sviluppo e la sopravvivenza stessa dei bambini. Siamo grati per il sostegno fornito finora dalla comunità globale, ma è necessario molto di più per salvare le vite dei bambini". Anche prima delle devastanti inondazioni, la metà dei bambini che vivevano nei distretti attualmente colpiti dalle alluvioni era già affetta da malnutrizione cronica, una condizione irreversibile che blocca la crescita e lo sviluppo fisico e cognitivo dei bambini. Allo stesso modo, più del 40 per cento delle madri soffriva di anemia. Oltre 25 milioni di bambini e donne in tutto il Pakistan, tra cui più di sette milioni di bambini e donne nelle aree colpite dalle alluvioni, hanno bisogno di accedere immediatamente a servizi nutrizionali essenziali. (segue) (Com)