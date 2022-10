Pakistan: Unicef, malnutrizione acuta grave per un bambino su nove nelle aree inondate (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unicef è presente sul campo per fornire servizi nutrizionali salvavita, tra cui la fornitura di alimenti terapeutici pronti all'uso per i bambini colpiti da malnutrizione acuta grave. Insieme al governo pachistano, al Programma alimentare mondiale e ad altri partner, l'Unicef ha istituito 271 centri ambulatoriali di trattamento terapeutico per la prevenzione, l'individuazione e il trattamento dei casi di malnutrizione acuta grave e di altre forme di malnutrizione. L'Unicef sta inoltre lavorando per espandere i servizi nutrizionali attraverso 73 team sanitari mobili negli 84 distretti colpiti dalle alluvioni, insieme ai servizi sanitari, idrici e igienici e di protezione che sono fondamentali per salvare le vite dei bambini. (segue) (Com)