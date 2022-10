Pakistan: Unicef, malnutrizione acuta grave per un bambino su nove nelle aree inondate (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La mancanza di acqua potabile e di igiene aumenta il rischio di malnutrizione acuta, poiché l'acqua non sicura può causare diarrea e impedire ai bambini di assumere le sostanze nutritive di cui hanno bisogno per sopravvivere. Oltre cinque milioni di persone non dispongono più di fonti di acqua potabile sicure e più di sei milioni non hanno più impianti igienici domestici. Di conseguenza, la percentuale di persone che praticano la defecazione all'aperto è aumentata da un quinto prima delle alluvioni a oltre un terzo della popolazione colpita. Allo stesso tempo, le malattie legate all'acqua si stanno rapidamente diffondendo tra i bambini e le famiglie e sono in forte aumento anche i casi di diarrea acquosa acuta, malaria, febbre dengue, malattie della pelle, infezioni respiratorie e altre patologie. (segue) (Com)