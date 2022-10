Pakistan: Unicef, malnutrizione acuta grave per un bambino su nove nelle aree inondate (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In risposta, l'Unicef sta fornendo ogni giorno due milioni di litri di acqua potabile, riabilitando i sistemi idrici, distribuendo kit igienici e fornendo servizi igienici. L'Unicef ha aggiornato il suo appello a 175,3 milioni di dollari, di cui 35 milioni andranno ai servizi nutrizionali salvavita e 58 milioni ai servizi idrici e igienici essenziali. Solo il 13 per cento dell'appello dell'Unicef per i bambini e le famiglie del Pakistan è stato finanziato. L’Unicef chiede sostegno da parte della comunità internazionale per raggiungere oltre sette milioni di bambini, ragazze e donne adolescenti che hanno bisogno di servizi nutrizionali, oltre cinque milioni di persone che hanno bisogno di acqua potabile e oltre sei milioni di persone che hanno bisogno di servizi igienici. Chiede, inoltre, l’integrazione della nutrizione nelle prestazioni sanitarie del governo e l’aumento dei finanziamenti governativi per la nutrizione a lungo termine. (Com)