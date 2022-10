Piemonte: anche nelle case popolari Atc il riscaldamento scatterà con una settimana di ritardo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche nelle case popolari Atc il riscaldamento partirà una settimana di ritardo, il 29 ottobre. Lo ha annunciato l'Agenzia territoriale per la casa Piemontese in una nota stampa. "L’obiettivo - si legge nella nota - resta quello di agire sul contenimento della domanda e sui costi in bolletta degli utenti e la previsione è di poter ottenere un risparmio, a fine stagione, fino al 15 per cento. Intanto, per 'alleggerire' l’impatto degli aumenti del costo dell’energia sulle famiglie, il costo del riscaldamento sulla bolletta Atc è stato suddiviso in 12 rate", hanno concluso da Atc. (Rpi)