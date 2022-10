Ucraina: leader Ue condannano attacchi di droni russi in Ucraina e azioni a militari a Zaporizhzhia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio europeo condanna con la massima fermezza i recenti attacchi indiscriminati di missili e droni russi che hanno preso di mira civili, oggetti e infrastrutture civili a Kiev e in tutta l'Ucraina. Lo si legge nelle conclusioni del approvate dai leader europei al vertice europeo di Bruxelles. Nel testo, il Consiglio "condanna anche le azioni della Russia presso la centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia e sottolinea il sostegno dell'Unione europea agli sforzi dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) per mantenere la sicurezza, la protezione e le salvaguardie dell'impianto". (Beb)