Trasporti: Mims, pubblicato documento strategico su mobilità e logistica sostenibili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero delle Infrastrutture e mobilità sostenibili (Mims) ha pubblicato il documento "Mobilità e logistica sostenibili. Analisi e indirizzi strategici per il futuro" che contiene dati, analisi e metodi innovativi sulla cui base sono state elaborate le linee di indirizzo per contribuire alla creazione di un sistema di trasporti e della logistica orientato alla crescita economica del Paese, sostenibile, resiliente e inclusivo. Lo riferisce il Mims in una nota, spiegando che il documento illustra numerose proposte sulle quali basare le future politiche per il trasporto delle persone e delle merci, nella prospettiva della sostenibilità ambientale e sociale, della resilienza alla crisi climatica e ad altri possibili shock futuri. Il documento analizza anche i temi legati all'innovazione tecnologica (decarbonizzazione, transizione digitale e sviluppo di veicoli autonomi e connessi), alla qualità del lavoro, un settore interessato da profondi cambiamenti e da livelli di tutela troppo diversi nei vari comparti, nonché al rapporto tra Stato e mercato nella realizzazione delle infrastrutture e nella gestione dei servizi offerti. “Questo documento rappresenta una straordinaria base analitica per la programmazione delle politiche future per la mobilità e la logistica, in una visione integrata", ha sottolineato il ministro Giovannini. "Il documento è un contributo fondamentale per programmare gli investimenti futuri, secondo un "piano-processo", l'unico possibile per analizzare i sistemi di trasporto e della logistica, in grado di adattarsi ai cambiamenti in atto e a quelli futuri. I risultati conseguiti e le raccomandazioni avanzate - si legge - confermano in pieno la direzione intrapresa dal ministero: ad esempio, gli investimenti programmati sulla rete ferroviaria permetteranno, a regime, di ridurre del 17 per cento il tempo medio (ponderato) di viaggio e del 38 per cento la diseguaglianza territoriale in termini di accessibilità ferroviaria". (segue) (Com)