Vaticano: testimone processo, alla Spes bonifici con fondi Segreteria di Stato

- Durante la trentaduesima udienza del processo che si tiene il Vaticano sull'utilizzo dei soldi della Segreteria di Stato, è stato ascoltato Gianluigi Antonucci, che prese parte, in rappresentanza della Gendarmeria, alle perquisizioni della Guardia di Finanza nella sede della Spe, la cooperativa gestita dai familiari del cardinale Angelo Becciu. All'uomo l'accusa ha chiesto di chiare da dove provenissero i bonifici destinati alla Spes, sul punto l'uomo ha spiegato che i versamenti provenivano da un conto della "Segreteria di Stato presso lo Ior" da cui dipendevano altri 44 'sottoconti' in cui confluivano anche i soldi dell'Obolo di San Pietro. Antonucci ha pure parlato del bonifico di 100 mila euro che Becciu avrebbe effettuato a giugno 2013 spiegando di non aver avuto "riscontro della destinazione della somma" e che non risultava "neanche restituita". (Civ)