Russia: leader Ue ribadiscono condanna annessioni regioni ucraine

- I leader Ue, riuniti al vertice Ue di Bruxelles, hanno ribadito la condanna verso l'annessione illegale da parte della Russia delle regioni ucraine di Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson. Lo si legge nelle conclusioni approvate al Consiglio Ue di Bruxelles. "In linea con la risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 12 ottobre scorso, il Consiglio europeo ribadisce la sua inequivocabile condanna e il suo fermo rifiuto dell'annessione illegale da parte della Russia delle regioni ucraine di Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson. Come nel caso della Crimea e di Sebastopoli, l'Unione europea non riconoscerà mai questa annessione illegale", si legge nel testo. "Le decisioni unilaterali della Russia violano deliberatamente la Carta delle Nazioni Unite e ignorano palesemente l'ordine internazionale basato sulle regole. La Russia non ha alcuna base legittima per un'azione sul territorio dell'Ucraina", viene specificato ulteriormente nelle conclusioni. (Beb)