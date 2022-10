Veneto: approvato stanziamento da 900 mila di euro per empori solidali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta regionale del Veneto ha approvato oggi il progetto 2022-2023 inerente alla rete degli empori solidali con lo stanziamento di 900 mila euro. In tutto il Veneto sono presenti 28 punti gestiti da volontari che distribuiscono cibo a famiglie e persone in difficoltà che tramite una tessera possono recarsi in questi luoghi per fare la spesa. "Sostenendo la rete degli empori della solidarietà confermiamo un'importante azione a sostegno delle famiglie in difficoltà - sottolinea l'Assessore -. In questo momento storico in cui alle ripercussioni economiche dettate dalla pandemia si stanno aggiungendo quelle in conseguenza della guerra in Ucraina, è prioritario indirizzare la massima attenzione verso le forme di marginalità e soprattutto alle nuove povertà", ha dichiarato Manuela Lanzarin, assessore regionale alla Sanità e alle Politiche Sociali. (Rev)