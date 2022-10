Ucraina: la città tedesca di Stralsunda si offre come mediatore nella guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La città di Stralsunda si offre come mediatore nella guerra tra Russia e Ucraina e propone il suo municipio come sede dei negoziati di pace tra i due Paesi. Con una risoluzione votata ad ampia maggioranza, il consiglio comunale ha incaricato il sindaco, Alexander Badrow, di informare dell’offerta il governo federale. Stralsunda intende aiutare i belligeranti ad arrivare a un negoziato perché, come si afferma nel documento, “niente è più importante della pace sulla terra”. (Geb)