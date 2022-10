Speciale infrastrutture: "El Pais", il Corridoio verde BarMar avrà orizzonte a breve e lungo termine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Spagna, Francia e Portogallo ieri hanno archiviato il progetto del gasdotto Midcat a favore del lancio del Corridoio verde che collegherà i porti di Barcellona e Marsiglia ribattezzato per questa ragione BarMar. Secondo quanto riferito dal quotidiano "El Pais", questa nuova infrastruttura avrà due orizzonti temporali: a breve termine, è destinata a convogliare il gas naturale dalla penisola iberica (ricca di infrastrutture di rigassificazione) verso i Paesi dell'Europa centrale e settentrionale. A lungo termine dovrebbe servire come sbocco prioritario per l'idrogeno verde prodotto in Spagna e Portogallo, due dei Paesi dell'UE con le migliori risorse rinnovabili. L'opzione Barcellona-Marsiglia non figurava nemmeno nel progetto che - di fronte alle resistenze francesi - prevedeva un tubo tra Barcellona e Livorno, che sarebbe stato due volte più lungo e quindi più costoso e lento da costruire, evidenzia il quotidiano spagnolo. La capitale catalana non solo possiede il principale impianto di rigassificazione della penisola iberica, ma anche il più grande serbatoio di stoccaggio di gas naturale liquefatto della Spagna ed entrambi i fattori ne fanno un eccellente punto di accesso al resto della rete del gas iberica. (Spm)