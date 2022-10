Speciale infrastrutture: Veneto, approvato stanziamento di quattro milioni a Veneto Strade

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta regionale ha approvato lo stanziamento di quattro milioni di euro a favore di Veneto Strade da utilizzarsi per interventi sulla rete stradale regionale. Lo stanziamento, che sarà suddiviso in due finanziamenti da due milioni ciascuno che verranno erogati nell'anno in corso e per il 2023, è stato richiesto dalla stessa società a causa degli aumenti dei prezzi. "In ballo ci sono sicurezza stradale, infrastrutturale e manutenzione: su questi temi prioritari non possiamo permetterci di temporeggiare", ha dichiarato la vicepresidente e assessore regionale alle Infrastrutture e ai trasporti, Elisa De Berti. "Di fronte a una congiuntura economica che paventa il rischio di vedere gare deserte e un blocco degli interventi infrastrutturali, abbiamo compiuto una scelta che va in una direzione precisa, quella di non fermare la macchina. La sicurezza dei cittadini e delle infrastrutture richiede un'attenzione costante e deve restare una priorità indipendentemente dallo scenario generale", ha concluso. (Rev)