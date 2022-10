Speciale infrastrutture: Siracusano (FI), Salvini ministro sarebbe valore aggiunto per Ponte Stretto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Avere Salvini ministro per le Infrastrutture sarebbe un valore aggiunto per il Ponte sullo Stretto di Messina. Il leader della Lega è sempre stato molto coraggioso per il Ponte, e ha stupito tutti. Si è battuto per il Ponte forse anche per sdoganare il pregiudizio che c'era nei suoi confronti quando iniziava a venire al Sud e sembrava incredibile che la Lega Nord si interessasse dei problemi del Mezzogiorno". Lo ha detto Matilde Siracusano, deputata messinese di Forza Italia, intervenendo al webinar "The Methodology of effect analysis for grand-scale public infrastructure investments: a comparative case study of suspension bridges in Turkey", organizzato dal dipartimento di Economia dell'Università degli studi di Messina insieme al dipartimento di Business Administration della Canakkale Onsekiz Mart University. "Salvini ha voluto incarnare questa battaglia capendo che è la madre di tutte le battaglie. Poche settimane fa è venuto a Messina con gli striscioni per il Ponte, tanti altri colleghi deputati leghisti, tra tutti l'onorevole Rixi, si sono sempre battuti nelle aule parlamentari per il Ponte, che nei nostri precedenti governi è sempre stato approvato, progettato e finanziato con il voto favorevole della Lega. Sono convinta, quindi, che se Salvini sarà ministro per le Infrastrutture continuerà a battersi per questa grande opera: quindi per il Ponte sullo Stretto sarebbe assolutamente una buona notizia", ha concluso Siracusano. (Rin)