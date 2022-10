Francia-Italia: Macron, pronto a lavorare con Meloni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese Emmanuel Macron si è detto "pronto" a lavorare con al Giorgia Meloni, favorita per il ruolo di premier. Dopo il Consiglio europeo di Bruxelles, il capo dello Stato ha evocato il suo prossimo viaggio a Roma, previsto per il 23 e 24 ottobre, dove incontrerà il Papa e il presidente Sergio Mattarella. "Al momento, viste le incertezze istituzionali, non è previsto nient'altro", ha affermato Macron in merito ad un suo possibile incontro con Meloni. "Vedrò con il presidente Mattarella lunedì in funzione appunto delle evoluzioni istituzionali e di quello che raccomanderà", ha poi aggiunto Macron. "Ci tengo anche a rispettare quello che è l'uso diplomatico e l'abitudine", ha continuato il titolare dell'Elise, ricordando che "quando ci si sposta per un viaggio in Vaticano, è prima di tutto un viaggio in Vaticano".(Frp)