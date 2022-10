Speciale energia: Kallas, ci attendono colloqui "molto intensi" a livello Ue su modello iberico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati membri dell'Unione europea avranno colloqui molto intensi sul modello energetico iberico. Lo ha affermato la prima ministra estone Kaja Kallas al suo arrivo ai lavori del Consiglio europeo a Bruxelles. "La discussione sarà molto intensa". ha detto Kallas, aggiungendo che ciò non riguarda necessariamente alla preoccupazione che potrebbe esserci meno energia sul mercato. Per quanto riguarda gli strumenti fiscali comuni, Kallas ha affermato che la questione deve essere affrontata a livello dell'Ue e decidere chi dovrà pagare e come vengono utilizzati i fondi. (Beb)