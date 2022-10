Speciale energia: Edpr inaugura un nuovo parco eolico in Polonia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Edp Renewables (Euronext: Edpr), quarto produttore mondiale di energia rinnovabile e secondo nel mercato polacco delle energie rinnovabili, ha inaugurato il parco eolico di Budzyn, nella Polonia occidentale. Lo riferisce un comunicato stampa, secondo cui il parco eolico gestisce 35 turbine, ciascuna con una capacità di 2,0 MW, per una capacità installata totale di 70 MW. Il progetto consentirà di risparmiare oltre 215 mila tonnellate di CO2 all'anno e fornirà energia a più di 85 mila famiglie. Questo nuovo parco eolico testimonia l'attenzione che Edpr pone nello sviluppo dell'economia locale attraverso la creazione di nuovi posti di lavoro a lungo termine, oltre ad incrementare la produzione di energia pulita nel mercato polacco. All'inaugurazione hanno partecipato le istituzioni locali e il management di Edpr, oltre agli alunni delle scuole di Budzyn. In totale, più di 160 partecipanti hanno festeggiato l'inaugurazione. Joaquim Barbosa, direttore generale Edpr Polonia, ha dichiarato: "Il parco eolico di Budzyn è una pietra miliare importante per Edpr sia a livello locale sia nazionale. Il progetto non solo aggiungerà energia pulita alla rete in tempi così instabili per il mercato energetico polacco, ma contribuirà anche a diminuire i prezzi dell'energia, a fornire nuovi posti di lavoro, infrastrutture e entrate fiscali per il governo locale e i cittadini. Edpr sta contribuendo con orgoglio all'indipendenza energetica della Polonia e continuerà ad aiutare ad accelerare la transizione energetica a livello globale". (Com)