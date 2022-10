Speciale energia: premier Slovenia, inviare messaggio che Unione europea è unita per affrontare crisi energetica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dobbiamo inviare il messaggio che l'Unione europea è unita nell'affrontare la crisi energetica. E' quanto affermato dal premier del governo sloveno, Robert Golob, al suo arrivo al Consiglio europeo di Bruxelles. "Il messaggio del vertice deve essere che l'Unione Europea è unita su come affrontare la crisi energetica e che i prezzi e le forniture di gas ed elettricità saranno disponibili e stabili in futuro", ha sottolineato Golob. Il premier sloveno ha detto di aspettarsi che i leader "raggiungano un compromesso" sulle due proposte che ci sono sul tavolo: una da parte della Commissione Europea, e l'altra da parte del presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, che la Slovenia sostiene. "La proposta di Michel, contrariamente a quella della Commissione, prevede un cap dinamico per limitare gli aumenti speculativi dei prezzi sul mercato del gas nonché l'introduzione di un price cap per il gas, utilizzato per la produzione di energia elettrica", ha specificato Golob, aggiungendo che "queste due innovazioni nella proposta di Michel stabilizzano in realtà entrambi i mercati energetici di gas ed elettricità immediatamente e non solo per la prossima stagione", ha sottolineato Golob. (Beb)