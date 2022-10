Speciale energia: Caparini, intervento Ue urgente, imprese e famiglie non possono aspettare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Serve al più presto una presa di posizione europea, perché quella energetica è un'emergenza che la Lombardia e l'Italia intera non possono affrontare da sole". Lo ha detto l'assessore a bilancio e finanza di Regione Lombardia, Davide Caparini, a margine della visita, con il presidente Fontana, in Valle Sabbia e Alto Garda. "Auspico che il nuovo Governo - ha aggiunto - si faccia sentire in Europa, per dare ai cittadini le risposte che attendono da parecchio tempo. Questa emergenza era stata ampiamente annunciata nel 2021 e già da allora andavano prese delle contromisure. Purtroppo, paghiamo i tanti errori del passato, soprattutto per quanto riguarda la pianificazione energetica". "In questo momento però - ha concluso l'assessore regionale - dobbiamo essere concreti, pragmatici e costruttivi. Occorre dare risposte rapidissime alle imprese e alle famiglie lombarde su ciò che si aspettano, ovvero ristori e prezzi dell'energia che consentano di vivere e produrre in modo sostenibile". (Com)