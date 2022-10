Speciale energia: Germania, studio Copernicus-Ariadne, ridurre consumo di gas del 30 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I tedeschi devono ridurre il consumo di gas del 30 per cento rispetto ai livelli precedenti alla crisi dell'energia. In tal modo, sarà possibile evitare una carenza di questo combustibile con interruzioni dell'approvvigionamento e limitarne “a un livello tollerabile” sia il prezzo sia le importazioni. Sono le conclusioni di uno studio del progetto Copernicus-Ariadne, finanziato dal governo federale. I risultati dell'indagine sono stati presentati all'Istituto per la ricerca sull'impatto climatico di Potsdam. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, secondo i ricercatori, la riduzione del consumo di gas del 30 per cento è “l'elemento costitutivo più importante per aumentare la sovranità energetica e la resilienza geopolitica della Germania”. Lo studio mostra che la sicurezza energetica e la protezione del clima sono compatibili. In particolare, diminuire il consumo di gas porta a una riduzione delle emissioni di CO2 di 50 milioni di tonnellate all'anno rispetto alla media dal 2017 al 2021. Lo studio nota che meno gas significa sfruttare maggiormente carbone o petrolio. Tuttavia, le emissioni aggiuntive risultanti sono limitate dallo scambio di quote di CO2 a livello europeo. (Geb)