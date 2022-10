Speciale energia: Argentina, conclusa positivamente prima udienza pubblica su avvio esplorazione offshore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Governo, imprese petrolifere e sindacati dell'Argentina hanno espresso la loro posizione favorevole all'avvio dell'esplorazione offshore in un'area di 15 mila chilometri quadrati nel Mare Argentino. E' quanto emerso nella prima udienza pubblica di dibattimento sull'impatto ambientale della costruzione del pozzo esplorativo Argerich-1 che, secondo quanto emerso negli studi sismici preliminari, dovrebbe confermare l'esistenza di un giacimento in grado di produrre 200 mila barili di petrolio giornalieri, un volume equivalente al 40 per cento della produzione attuale. "L'istanza di dibattito pubblico permette il pieno coinvolgimento della cittadinanza e consente una maggiore informazione e trasparenza di tutto il processo", ha dichiarato la sottosegretaria per lo Sviluppo sostenibile, Cecilia Nicolini. (Abu)